Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı L.B. ile Belediye Meclis Üyesi A.Ö. gözaltına alındı.
Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can dahil 13 kişi gözaltına alınmıştı.
Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanmış, diğer 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Özcan, Türkiye İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.
Soruşturma kapsamında 4 Nisan'da, Belediye Meclisi üyesi Cihan Tutal'ın yanı sıra daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.