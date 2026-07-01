Boğazköy’de Ahmet Bedevi (E-68) evinde ölü bulundu, Gazimağusa’da ise Sedat Sönmez (E-52) aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, Boğazköy’de yaşayan Ahmet Bedevi, bugün saat 10.30'da evinde ölü bulundu. Bedevi’nin kesin ölüm sebebi, otopsinin ardından belli olacak.

Gazimağusa’da yaşayan Sedat Sönmez ise, dün, evinde aniden rahatsızlanması üzerine, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bedevi’nin kesin ölüm sebebi de otopsi sonucunda tespit edilecek.