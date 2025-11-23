Stadyum: Gönyeli Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Yalçın Kabacıklı, Furkan Türk

Gönyeli: Ege, Ulaş, Jamiu, Mustafa Hacı, Hasan Sedatgil, Bayram, Mikail, Ahmet Aksoy (63.Dk Ege), Necati (86.Dk Mehmet Akif), Arseven (46.Dk Zumah), Kane

K.Kaymaklı: İdris, Deran, Bahadır, Boran (84.Dk Alpay), Kadir (66.Dk Celal), Emre Nazik (56.Dk Derviş)(84.Dk Altan), Arcan, Arda Kortay(84.Dk İbrahim), Marega, Arda Sözcü, Debouto

Kırmızı kart: 39.Dk Bayram (Gönyeli)

Goller: 72.Dk Zumah (Gönyeli)-30.Dk Arda Sözcü (K.Kaymaklı)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 10. hafta maçında Gönyeli, Küçük Kaymaklı’yı konuk etti.

5.Dk: K.Kaymaklı’da kazanılan frikikte ceza alanına gönderilen topta oluşan karambolde Arda Sözcü sağ çaprazda topla buluştu ve vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.

26.Dk: K.Kaymaklı atağında Marega sağ kanatta rakiplerinden sıyrılıp ceza alanına ortasını yaptı. Deran müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan dışarıya gitti.

30.Dk: K.Kaymaklı atağında Debouto’nun savunma arkasına gönderdiği topu alan Arda Sözcü, kaleci Ege ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Gönyeli 0-1 K.Kaymaklı

39.Dk: Gönyeli atağında Bayram havadan gelen topa müdahale etmek isterken Deran’ın yüzüne doğru ayağıyla temasta bulununca hakem Evren Karademir faul kararı verdi ve Bayram’ı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

43.Dk: K.Kaymaklı atağında Marega’nın pasıyla Arda Sözcü ceza alanı içerisi sağ çaprazda topla buluştu ve sol çaprazda ceza alanı dışında bomboş durumdaki Deran’a topu gönderdi. Deran’ın topa gelişine vuruşunda top üst direğin altına çarpıp kale içerisine indi ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

72.Dk: Gönyeli atağında Necati sağdan topu içeriye kesme bir şekilde gönderdi. Savunmayı aşan topa arka direkte Zumah kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Gönyeli 1-1 K.Kaymaklı

77.Dk: Gönyeli atağında Kane soldan çalımlarla ceza alanına girdi ve pasını ön direkteki Necati’ye aktardı. Onun vuruşunda top az farkla auta gitti.