Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Bocce Erkekler ve Kadınlar Ligi play-off finalleri tamamlandı. Final serilerinde gösterdiği üstün performansla Balıkesir, hem erkeklerde hem kadınlarda şampiyonluğa ulaşarak sezonu çifte kupayla kapattı.

Erkekler finalinde, normal sezonu lider tamamlayan Balıkesir seriye 1-0 üstün başladı. Final maçında UKÜ karşısında sahaya çıkan Balıkesir, rakibini 8-3 mağlup ederek seriyi 2-0 yaptı ve Erkekler Takım Ligi’nin şampiyonu oldu.

Kadınlar finalinde ise büyük heyecan yaşandı. Normal sezonu namağlup lider bitiren Küçük Kaymaklı, final serisinin ilk maçında Balıkesir’e 6-5 yenilince seri 1-1’e geldi. Şampiyonu belirleyecek son karşılaşmada ise Balıkesir fırtınası esti. Maça etkili başlayan Balıkesir, üstünlüğünü maç boyunca sürdürerek rakibini farklı mağlup etti ve 2025 Kadınlar Ligi şampiyonu oldu.

Balıkesir böylece hem erkeklerde hem de kadınlarda sezonun tüm şampiyonluklarını kazanarak büyük bir başarıya imza attı.