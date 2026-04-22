Antalya Diploması Formu’nda KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemarie DiCarlo’nun görüşmesinde yer alan KKTC bayrağı Rumları çıldırttı.

Rum Dışişleri Bakanlığı KKTC bayrağı nedeniyle BM nezdinde girişimler yaptı, bunun kabul edilemez bir durum olduğunu öne sürdü.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric ise konu ile ilgili açıklama yaptı. Stéphane Dujarric, DiCarlo–Erhürman görüşmesine ait fotoğrafta KKTC bayrağının yer almasının BM’nin Kıbrıs konusundaki tutumunda değişiklik anlamına gelmediğini söyledi.

Dujarric, söz konusu fotoğrafın toplantı salonundaki düzeni yansıttığını belirtti.

BM sözcüsü, BM’nin tutumunun Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde şekillenmeye devam ettiğini ve kapsamlı çözüm çabalarının sürdüğünü ifade etti.

RUM SÖZCÜ: TALİHSİZ BİR AN

Öte yandan Rum basını, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Birleşmiş Milletler Siyasi ve Barış İnşasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo arasında yapılan görüşmede KKTC bayrağının masada yer almasının “talihsiz bir an” olarak nitelendirildiğini yazdı.

Rum Yönetimi Hükümet sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, dün yaptığı açıklamada, sürecin en başından itibaren hem Güney Lefkoşa’daki BM Daimi Temsilciliği hem de New York’taki temsilcilik aracılığıyla girişimlerde bulunulduğunu söyledi.

Letimbiotis, “En başından itibaren hem Kıbrıs’ta hem de New York’ta, 'Kıbrıs Cumhuriyeti’nin daimi temsilciliği aracılığıyla güçlü girişimlerde bulunduk ve bu nedenle dün (önceki gün) ilgili yanıtı aldık” dedi.

Bayrağın yerleştirilmesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini savunan Letimbiotis, BM Sözcüsü Stephane Dujarric’in açıklamasının ardından konunun "BM Genel Sekreteri ile bağının bulunmadığını" belirtti.