Pile’de hafta başı yaşanan gelişmelerin ardından durumun sakin olduğu belirtilirken, Rum basını çeşitli iddiaları gündeme getirmeye devam etti.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi: “Ara Bölgeye Girişler Devam Ediyor” başlığı altında verdiği haberinde, Kıbrıs Türk güvenlik güçleri ile BM Barış Gücü (UNFICYP) arasında, Pile’nin Çayhan Düzü'nde hafta başında yaşanan ve akabinde “Pergamos” (Beyarmudu) bölgesine sıçrayan gerginliğin azaldığını, durumun sakin olduğunu yazdı.

Gazete, KKTC polis gücü mensuplarının ara bölgeden Çayhan Düzü'ne giriş çıkışlarının önceki gün de devam ettiğini, UNFICYP Sözcüsü Alim Sıddık’ın ise önceki gün gazeteye yaptığı açıklamada “durumu yakından takip ettiklerini” söylediğini aktardı.

Habere göre Sıddık, UNFICYP mensuplarının bölgede yoğun bir şekilde bulunduğunu ve durumu yakından takip ettiklerini belirterek “tüm taraflarla iletişim halinde olduklarını” söyledi.

Gazete, askeri unsurların söz konusu olaylar sırasında hiçbir şekilde ara bölgeye girmediğini aktardı.

KKTC polisinin ise bölgedeki devriyelerini gece gündüz sürdürdüğünü ve bu giriş çıkıların BM tarafından kayıt altına alındığını belirten gazete, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Khassim Diagne’nin, BM askerlerine, 'bölgedeki varlıklarını sürdürmeleri, her yetkisiz faaliyeti protesto etmeleri ve statükonun eski haline dönmesi talebinde bulunmaları talimatı verdiğini' öne sürdü.

Gazete ayrıca, tüm BM Güvenlik Konseyi üyelerinin Pile’de gerçekleşen olaylar hakkında yazılı bilgilendirildiklerini ve durumun çözülebilmesi için diplomatik destek talep edildiğini öne sürdü.

Alithia gazetesi ise BM Barış Gücü’nün Pile’de yaşanan gelişmeler konusunda, BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirdiğini ve “Pile’deki ara bölgede koşulların aşamalı olarak değiştirilmesi konusunda duyduğu endişeyi” dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, bilgilendirmede “Şubat ayından itibaren Kıbrıs Türk polisi tarafından tartışmalı Cayhan bölgesinde artan kısıtlama tekrarları olduğu” da iddia edildi.

Gazete, Kıbrıs Türk makamlarının, söz konusu bölgenin ara bölgede yer almadığı iddiasında bulunduğunu ve bu yönde açıklamalar yaptığını belirtirken, Kıbrıs Türk polisinin ise bölgedeki varlığını aşamalı olarak arttırdığını savundu.

BM’nin KKTC’ye gerçekleştirdiği, bölgenin statükosunu eski haline getirme görüşmelerinin kısıtlı sonuçlar verdiğini ifade eden gazete, UNFICYP’in bölgedeki varlığını da arttırdığını aktardı.