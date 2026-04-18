Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO), operasyonel eğitim çerçevesinde önceki gün Baf’a bağlı Akama’da icra ettiği tatbikat, endişeye yol açtı.

Güney'de yayımlanan Haravgi gazetesi, RMMO’nun tatbikat yapacağına dair kamuoyunu bilgilendirmesine karşın, askeri araçların geçişlerinin ve helikopterler uçuşlarının Baf bölgesinde "endişeye" neden olduğunu yazdı.

Tatbikatın zamanlamasının, Rum Yönetimi’nin ve tüm birimlerinin, ülkenin Orta Doğu’daki savaş operasyonlarıyla ilişkisi olmadığı ve turizm destinasyonu açısından güvenilir bir ülke olduğuna dair algı oluşturma çabalarına ters düştüğünü yazan gazete, AKEL’in önceki gün tatbikatla ilgili bir açıklama yaptığını belirtti.

AKEL açıklamasında tatbikatın, Akama bölgesinde yapılmasından duyduğu endişeyi dile getirirken, bölgenin, ülkenin doğal mirası açısından en önemli bölgelerinden biri olduğunu belirtti.

Akama bölgesinin koruma altında olduğunu da anımsatan AKEL, böyle bir bölgede tatbikat icra edilmesinin doğal çevre, ekolojik denge ve vahşi yaşam açısından ciddi tehlikelere gebe olduğunu kaydetti.

AKEL, askeri araçların, birliklerin ve helikopterlerin bölgedeki varlığının, koruma statüsü karakteriyle bağdaşmadığını, Akama bölgesinin askeri tatbikatların icra edileceği bir bölge olmadığını vurguladı.

Ηlorakas Çevre Kültür Örgütü Başkanı Andreas Kiriaku da bir açıklama yaparak tatbikatın icra edilmesi konusundaki endişesini dile getirdi.

Kiriaku, savunma hazırlığının gerekli olduğunu ancak ulusal park içerisinde bu tür faaliyetlerin yapılmasının tercih edilmesinin de ciddi soru işaretlerine yol açtığını belirtti.