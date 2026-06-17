Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük’ün tarihi rolü, genç nesillerin kalemiyle geleceğe taşınıyor.

2017 yılında düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında, henüz 12 yaşında olan Mısra Öznur tarafından kaleme alınan "Soyadın Küçük Doktor" başlıklı şiir/kompozisyon, Dr. Küçük'ün mütevazı yaşamından liderliğine uzanan tarihi yolculuğunu ve Kıbrıs Türk toplumunun ona duyduğu minneti duygusal bir dille gözler önüne seriyor.

Dr. Fazıl Küçük’ün milli mücadeledeki liderliği, 12 yaşındaki Mısra Öznur’un yüreğinden dökülen mısralarla yeniden hayat bulurken, genç yazarın kaleme aldığı ve Dr. Küçük’ün Ortaköy’deki kerpiç bir evden Cumhurbaşkanı Muavinliğine uzanan hayatını anlatan şiir, "Küçük" soyadı ile kazanılan büyük zaferler arasındaki anlamlı tezadı çarpıcı bir dille özetliyor.

Mısra Öznur’un şiiri şöyle:

SOYADIN KÜÇÜK DOKTOR

Doğdun Ortaköy’de,

Büyüdün kerpiç bir evde,

Doktor olup geri geldin,

Bu küçük ülkene.

Her zaman hizmet ettin,

Kıbrıs’lı Türklere.

İyi günde kötü günde,

Hep yanlarında oldun.

Gazeteler çıkardın,

Yazılar yazdın,

Her yerde ve her zaman,

Kıbrıs’lı Türkleri savundun.

Millet ve bayrak için,

Göğsünü siper ettin,

Sırtımız yere gelmedi,

Soyadın KÜÇÜK doktor!

Bizim için savaştın,

Kavgalara giriştin,

Biz senin sayende varız.

Soyadın KÜÇÜK doktor!

Kıbrıs Cumhuriyetinde,

Cumhurbaşkanı muavini oldun,

Haklarımızı sen korudun,

Soyadın KÜÇÜK doktor!

Soyadın KÜÇÜK olabilir ama,

Başardıklarınla büyüdün sen,

Kıbrıs Türk toplumunun yüreğinde,

En büyük sensin doktor!