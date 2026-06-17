Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), farklı ülkelerden gelen öğrencilerin sayısının arttığını, buna rağmen Türkçe öğretimi, oryantasyon sınıfları, rehberlik desteği, öğretmen istihdamı ve ailelerle iletişim konularında bilimsel bir adım atılmadığını kaydetti; Girne’de önceki gün bir okulda yaşanan olayın, yıllardır konuyla ilgili dile getirilen uyarıların ne kadar acil olduğunu gösterdiğini savundu.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yazılı açıklamasında, “Dil desteği almayan, uyum programı uygulanmayan, rehberlik ve psikososyal destek mekanizmaları kurulmamış çocuklar, sistem tarafından balkondan aşağıya itildi.” iddiasında bulundu. Maviş, “Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun ve hükümetin sorumluluk almadan açıklama yapmasının kabul edilemez olduğunu” da savundu.

Ana dili Türkçe olmayan yabancı öğrencilerin eğitim hakkı, dil desteği ve okullara uyum süreci konusunda yıllardır yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını belirten Maviş, yaşanan sorunların ihmalden kaynaklandığını savundu.

Maviş, çocukların karşı karşıya kaldığı sorunların “dil bariyeri” ile açıklanamayacağını, kamu okullarında eğitim gören yabancı öğrencilerle ilgili sorunların yıllardır görmezden gelindiğini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığını ve hükümeti sorumluluk almaya çağırdı.

Maviş, asıl meselenin kamusal eğitim politikası, planlama eksikliği ve gerekli destek mekanizmalarının kurulmaması olduğunu da savundu.