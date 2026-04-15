Vakıflar İdaresi, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ün fotoğrafı eşliğinde sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Müteveffa Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü Saygı, Rahmet ve Minnetle Anıyoruz

15 Nisan 1956, Kıbrıs Türk halkının hak, özgürlük ve varoluş mücadelesinde önemli bir dönüm noktasıdır.

Bu anlamlı tarihte, Vakıfların Kıbrıs Türk halkı tarafından devralınması sürecine öncülük eden ve mücadelenin başarıyla sonuçlanmasında büyük emekleri bulunan başta Müteveffa Liderimiz Dr. Fazıl Küçük olmak üzere, tüm mücadele arkadaşlarını ve vefat edenleri saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Vakıf kültürünün yeniden asli misyonuna kavuşmasında ve Kıbrıs Türk halkının kurumsal varlığının güçlenmesinde bu mücadelenin tarihi bir rolü bulunmaktadır.

Geçmişten aldığımız güçle, bu mirasa sahip çıkmayı ve gelecek nesillere aktarmayı en önemli sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

Ruhu şad olsun.”