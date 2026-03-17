HALKIN SESİ ailesi, Kıbrıs Türkü halkının Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 120’nci doğum günü ve HALKIN SESİ Gazetesi’nin 84’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle dün Anıt Tepe’deydi.

HALKIN SESİ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük, gazete yöneticileri ve çalışanları, Dr. Küçük’ün Anıt Tepe’deki kabrini ziyaret etti, liderimizi bir kez daha özlem, minnet ve saygıyla andı.

Ziyarette Doktor Fazıl Küçük’ün anısına saygı duruşunda bulunulduktan sonra kabri başında dua edildi ve kabrine çiçek konuldu.

Törende konuşma yapan Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü yaşatma çabalarından asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

KKTC’nin bugünlere gelmesinde Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi önderi Dr. Fazıl Küçük’ün çok büyük emekleri olduğunu vurgulayan Mehmet Küçük, Dr. Küçük’ün eserlerini yaşatmanın başta Kıbrıs Türkü’nün ve devletin görevi olduğunu söyledi.

Dr. Fazıl Küçük’ün kurduğu HALKIN SESİ Gazetesi’ni yaşatmak için tüm gücü ile mücadele verdiğini anımsatan Mehmet Küçük, milli mücadeleye destek vermek için kurulan gazetenin sonsuza dek yaşatılması çabası içinde olduklarını kaydetti.

HALKIN SESİ Genel Yayın Yönetmeni Ali Fahrioğlu da yaptığı konuşmada tam 84 yıldır yayın hayatına devam eden HALKIN SESİ’ni yaşatma ve geliştirme hedefiyle özverili bir şekilde çalışan personele teşekkür etti.

ERHÜRMAN’DAN MESAJ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, HALKIN SESİ Gazetesi’nin 84’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle gazetemize kutlama mesajı gönderdi.

Erhürman, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin en köklü gazetelerinden, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde de önemli bir yere sahip olan Halkın Sesi Gazetesi bugün 84. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 84 yıldır her dönemde, tüm zorluklara rağmen yayın hayatını sürdüren Halkın Sesi Gazetesi, günümüzde de ülkemiz basınında çok değerli bir yere sahiptir. Bu vesileyle Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin öncülerinden biri olan, Halkın Sesi Gazetesi’nin kurucusu ve lider Dr. Fazıl Küçük’ü sevgi ve saygıyla anıyor; başta Mehmet Küçük olmak üzere tüm Halkın Sesi Gazetesi yöneticilerine ve emekçilerine basın özgürlüğüyle nice yıllar diliyorum. İyi ki varsın Halkın Sesi.”