Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin Güngör Çöplüğü’nde çıkan yangınlarla ilgili yaptığı açıklamanın ardından kürsüye çıkarak konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ataoğlu, Güngör Çöplüğü’nde yaşanan yangınlarla ilgili çevre bakanlığı olarak denetleyici bir rol üstlendiklerini belirterek, sürece ilişkin sorumluluğun belediyeler ve İçişleri Bakanlığı’nda olduğunu ifade etti.

Ataoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Güngör Çöpüğü’nde çıkan yangıların çevre bacağında bizim bakanlığımız sadece kontrolör görevi görüyoruz. İlgili çöplerin sahibi belediyelere ve belediyelerle bağlantılı İçişleri Bakanlığı’nda biz devamlı raporlarımızı veriyoruz.

Elbette hükümet olarak bir bütün olarak hareket ettiğimizden dolayı geçtiğimiz dönemlerde yerel yönetimlerle de bir araya gelerek çöp transfer istasyonlarının yapılması konusunda bir karar alınmıştı. 0 atığı hedef koyarak oraya kadar devam etmemizle ilgili bütün çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İrtibat halindeyiz.”