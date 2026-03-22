Biyologlar Derneği, temiz suya erişimin yaşam için hayati önem taşıdığını vurguladı. 2026 yılı teması olan “Su ve Toplumsal Cinsiyet” ile suyun eşitlik, sağlık ve yaşam koşullarıyla doğrudan ilişkisine dikkat çekildi.

Dernek adına Uzman Biyolog Sedef Gürsoy Kutlu, Birleşmiş Milletler tarafından 22 Mart olarak ilan edilen “Dünya Su Günü” dolayısıyla yayımladı mesajda, artan nüfus, iklim değişikliği ve yanlış kullanım nedeniyle su kaynakları üzerindeki baskının giderek arttığını belirterek, ülkede uzun kurak dönemlerin ardından gelen kısa süreli yoğun yağışların yeraltı sularını yeterince besleyemediğini ifade etti.

Kutlu, suyun yalnızca yaşamın devamlılığı için değil, tarım, gıda güvenliği ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından da kritik olduğu kaydetti.

Suyun canlılığın temeli ve birçok tür için yaşam alanı olduğunu, su yönetiminin suyu besleyen ekosistemlerin korunmasını da kapsaması gerektiğini vurgulayan Kutlu, su toplama alanlarının rehabilitasyonu, kayıp-kaçakların azaltılması, arıtılmış suyun yeniden kullanımı ve verimli sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılmasının öncelikli adımlar arasında yer aldığını belirtti.

Nüfus artışı, tahribatlar ve kuraklık nedeniyle artan su baskısı karşısında, ülke için geleceğe dönük planlı bir su yönetimi yapılmasının kaçınılmaz olduğunu kaydeden ve “Su yoksa yaşam yoktur. Su korunmazsa gelecek korunamaz.” ifadelerine yer veren Kutlu, suyun çok boyutlu olarak ele alınması, doğru ve sürdürülebilir yönetiminin kaçınılmaz olduğunu belirtti.