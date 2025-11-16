Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen zamana karşı yol yarışı dün gerçekleştirildi.

Mersinlik’te başlayan yarış Kantara’da tamamlandı.

Yarış sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

Genç Kadınlarda Lila Kule, Herke İçin Bisiklet kategorisinde kadınlarda Ceren Ersoy erkeklerde Tolga Aksu, Kadınlarda Sevim Yıldız, Master 1 kategorisinde Kamil Pehlivanoğlu birinci olurken, Master 2 kategorisinde Gülhan Soyer birinci Mehmet Beyaz ikinci, Master 3 kategorisinde birinci Bilal Bitirim, ikinci Bilgiç Kanal oldu.

YILDIZ B

Eren Tekkanat

Osman Uncu

Hasan Kanlı

BÜYÜK ERKEKLER

Buğra Cömert

Taçam Gökbörü

Jeremy Ngomedi