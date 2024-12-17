AKSA BİRİNCİ LİG 13. HAFTA PANORAMASI

AKSA 1.Lig 13. Haftası tamamlanırken, zirve yarışındaki çekişme amansız bir şekilde devam ediyor.

Zirve yarışında olan ilk 3 takımın haftayı galibiyetle kapattığı 13. Haftada play-off hattı yine değişti.

Lider K.Kaymaklı haftayı farklı galibiyetle kapatarak averajla liderliğini sürdürürken, takipçisi Mormenekşe ise tek golle kazanarak takibini sürdürdü. Üçüncü sıradaki Yeniboğaziçi ise deplasmanda farklı kazanarak zirve iddiasını bir daha ortaya koydu.

İlk haftalardaki kötü sonuçlar sonrasında toparlanan Yalova ise seri galibiyetlerine Geçitkale galibiyetini de eklerken, sezona yeniden süper lige dönme hedefiyle başlayan Türk Ocağı haftalar sonra galibiyeti konuk ettiği Hamitköy’ü mağlup ederek aldı.

Birinci ligin 13. Haftasında oynanan 8 maçın 6’sını ev sahipleri kazanırken, bir maç berabere tamamlandı. Tek deplasman galibiyetini ise Yeniboğaziçi, Maraş karşısında aldı. Dipkarpaz ile M. H. Yılmazköy arasındaki mücadele ise 1 – 1 eşitlikle tamamlandı.

Oynanan 8 maçta kale ağları havalanırken, toplam 28 gol atılarak maç başına 3,5 gol ortalamasına ulaşıldı. En farklı galibiyeti Yeniboğaziçi alırken, en gollü maç ise A. Kozanköy – Vadili arasında oynanan ve 5 – 1 biten maç oldu.

Gol krallığı yarışında 20 golle açık ara lider olan K.Kaymaklı’dan İlyas’ı takım arkadaşı Toykan Hacet ve Yalova’dan Yiğitcan Ayaz 10’ar golle takip ediyorlar.

Bu hafta oynanan maçlarda 33 sarı kart çıkarken 5’te kırmızı kart çıktı.

Haftanın Takımı: Yeniboğaziçi

Geçtiğimiz hafta evinde yaşanan gerginlik sonucunda teknik direktör değişimi yaşayan Yeniboğaziçi zorlu Maraş deplasmanında oynadığı maçı üstün bir oyunla farklı kazanarak, evinde zor kaybeden rakibini mağlup etmeyi başararak yerini korudu

Haftanın Futbolcusu: Burak Koçar (Türk Ocağı)

Türk Ocağı’nın deneyimli yıldızı Burak Koçar, Hamitköy karşısında 2 gol atarak aldıkları önemli galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Derviş Kolcu (Küçük Kaymaklı)

Küçük Kaymaklı’ya önemli bir istikrar kazandıran Derviş Kolcu, iyi oynamadıkları Lapta maçında takımına yaptığı müdahalelerle takımını adeta uyandırırken, farklı galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Hakan Ünal(Mormenekşe-Çanakkale)

Haftanın zorlu maçlarından olan Mormenekşe – Çanakkale karşılaşmasının orta hakemliğini yapan Hakan Ünal, pozisyonlara yakın olarak gördüğünü çalarak her iki taraftan da olumlu tepkiler alırken, maçın sertleşmesine de gösterdiği kartlarla izin vermeyerek iyi bir maç çıkardı.

Haftanın Kare Ası

Övgü(Yalova) Sertaç (TOL) Toykan (K. Kaymaklı), İbrahim (Yeniboğaziçi)

Haftanın On Biri:

Hakkı(K.Kaymaklı) Ertan(Mormenekşe) Hasip(Yalova), Olgun (Kozanköy) Gökhan (K.Kaymaklı) İlyas (TOL) Ali (Düzkaya) Abdullah (Kozanköy), Ramadan (Yeniboğaziçi), Kenan (Yeniboğaziçi), Erhan (Düzkaya)

AKSA 1.Lig 13. Hafta sonuçları

Küçük Kaymaklı-Lapta: 3 – 0

Düzkaya-Binatlı: 3 – 2

Yalova-S.Geçitkale: 2 – 1

Maraş-Yeniboğaziçi: 0 – 6

N.Dipkarpaz-MH Yılmazköy: 1- 1

Türk Ocağı-Hamitköy: 2 – 0

Mormenekşe-Çanakkale: 1 – 0

A.Kozanköy-Vadili: 5 – 1

AKSA 1.Lig 14. Hafta programı:

Yeniboğaziçi – Mormenekşe

Hamitköy – K.Kaymaklı

Vadili – Maraş

S. Geçitkale – A. Kozanköy

Lapta – Yalova

Binatlı – Türk Ocağı

Çanakkale – N. Dipkarpaz

M. H. Yılmazköy - Düzkaya

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

