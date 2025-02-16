Stat: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Serkan Özdenkçi, Emir Turalı

Esentepe: Ahmet Vatansever, Emre, Semih (Devran), Frank Nyobe, Deniz, Lukman, Tuğra (Salih), Benjamin, Mustafa Soytürk, Uğurcan, Ali Avcısoyu (Sander)

A.Yeşilova: Kemal Molla, Memduh, Sena Develioğlu, Lungelo, Cemal Yaşınses (Arda Ateş), Laval, Vakkas, Weston, Gökhan (Ömer), Mehmet Fatih, Billy Mehmet.

Goller: 49. Dk. Benjamin (Esentepe), 63. Dk. Weston (A Yeşilova)

Aksa Süper Ligi’nin 19. Hafta mücadelesinde Esentepe, Alsancak Yeşilova’yı konuk etti.

Orta sıralarda yeralan iki takımın mücadelesi karşılıklı ataklarla geçti.

Maçın ilk yarısında iki takım da gol yollarında etkili olamadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Esentepe 49. dakikada Benjamin’in kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti.

Golden sonra ataklarını çoğaltan Alsancak Yeşilova 63. Dakikada Weston ile golü bularak skoru eşitledi.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Esentepe ile Alsancak Yeşilova 1-1 berabere kalarak haftayı birer puanla kapadılar.

(Fotoğraf: Richard Beale)