Stat: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay (Mustafa Torun), Arif Malek, Hasan Baldan

Yenicami: İdris Yekli, İrfan Özbaysal, Karan Sönmez, Elhadj Bah, Adewale Sapara, Jimmy Mpanzu, Mehmet Çavuş, Ali Üçtaş, Görkem Büyükaşık, Turgut Kaan Çoban, Hüseyin Arifoğlu.

Mağusa Türk Gücü: Ufuk Şimşek, Erhun Öztümer, Isaac Cofie, Orkhan Aghazade, Kenan Özer, Emre Kuvvetlişahin, Andy Okpe, Şenol Şöför, Dinopeter Jude, Zihni Temelci.

Goller: Dk. 50 ve 90 Sapara, Dk. 75 Görkem (Yenicami), Dk. 37, 40 ve 45 Okpe, Dk. 57 Erhun, Dk. 73 Barış (KK) (MTG)

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 19’uncu hafta maçında lig sonuncusu Yenicami ile lig lideri Mağusa Türk Gücü karşı karşıya geldi.

Bol gollü geçen mücadelenin galibi 5-3’lük skor ile Mağusa ekibi oldu. Bu sonucun ardından MTG puan sayısını 46 yaparken, Yenicami oynadığı son 11 maçı da kaybederek 8 puanda kaldı.

Maçın ilk bölümleri dengeli bir oyuna sahne olurken, devre sonuna doğru baskısını arttıran MTG, golcüsü Okpe’nin 37’de attığı golle öne geçti. Golün verdiği moralle ataklarını sürdüren Mağusa ekibi, 40 ve 45’te Okpe’nin golleri ile ilk devreyi 3-0 önde tamamladı. İlk yarının ortalarında sakatlık geçiren hakem Mustafa Öztugay’ın yerine Mustafa Torun orta hakemlik görevini devraldı.

İkinci yarının hemen başında Yenicami rakip kalede etkili oldu ve Sapara ile farkı 2’ye indirdi. Bu gole cevap gecikmedi ve 57’de Erhun şık bir gole imza atarak skoru 4-1 yaptı. 73’te Barış’ın kendi kalesine attığı golle fark 4’e yükseldi. Son bölümlerde MTG savunmasının hatalarından önce Görkem, sonra Sapara yararlandı ve karşılaşma 5-3’lik skor ile MTG üstünlüğünde tamamlandı.

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

