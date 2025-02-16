Stat: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay (Mustafa Torun), Arif Malek, Hasan Baldan

Yenicami: İdris Yekli, İrfan Özbaysal, Karan Sönmez, Elhadj Bah, Adewale Sapara, Jimmy Mpanzu, Mehmet Çavuş, Ali Üçtaş, Görkem Büyükaşık, Turgut Kaan Çoban, Hüseyin Arifoğlu.

Mağusa Türk Gücü: Ufuk Şimşek, Erhun Öztümer, Isaac Cofie, Orkhan Aghazade, Kenan Özer, Emre Kuvvetlişahin, Andy Okpe, Şenol Şöför, Dinopeter Jude, Zihni Temelci.

Goller: Dk. 50 ve 90 Sapara, Dk. 75 Görkem (Yenicami), Dk. 37, 40 ve 45 Okpe, Dk. 57 Erhun, Dk. 73 Barış (KK) (MTG)

İlyas atıyor, Kaymaklı kazanıyor İlyas atıyor, Kaymaklı kazanıyor

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 19’uncu hafta maçında lig sonuncusu Yenicami ile lig lideri Mağusa Türk Gücü karşı karşıya geldi.

Bol gollü geçen mücadelenin galibi 5-3’lük skor ile Mağusa ekibi oldu. Bu sonucun ardından MTG puan sayısını 46 yaparken, Yenicami oynadığı son 11 maçı da kaybederek 8 puanda kaldı.

Maçın ilk bölümleri dengeli bir oyuna sahne olurken, devre sonuna doğru baskısını arttıran MTG, golcüsü Okpe’nin 37’de attığı golle öne geçti. Golün verdiği moralle ataklarını sürdüren Mağusa ekibi, 40 ve 45’te Okpe’nin golleri ile ilk devreyi 3-0 önde tamamladı. İlk yarının ortalarında sakatlık geçiren hakem Mustafa Öztugay’ın yerine Mustafa Torun orta hakemlik görevini devraldı.

İkinci yarının hemen başında Yenicami rakip kalede etkili oldu ve Sapara ile farkı 2’ye indirdi. Bu gole cevap gecikmedi ve 57’de Erhun şık bir gole imza atarak skoru 4-1 yaptı. 73’te Barış’ın kendi kalesine attığı golle fark 4’e yükseldi. Son bölümlerde MTG savunmasının hatalarından önce Görkem, sonra Sapara yararlandı ve karşılaşma 5-3’lik skor ile MTG üstünlüğünde tamamlandı.

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Mağusa Türk Gücü

19

13

4

2

53

19

34

43

2.

Miracle Değirmenlik SK

18

14

1

3

34

10

24

43

3.

Cihangir GSK

19

12

3

4

38

22

16

39

4.

Doğan Türk Birliği

18

10

6

2

36

19

17

36

5.

Lefke TSK

18

10

3

5

31

26

5

33

6.

China Bazaar Gençlik Gücü TSK

18

10

1

7

29

22

7

31

7.

Çetinkaya TSK

19

8

5

6

41

29

12

29

8.

Mesarya SK

19

8

4

7

31

30

1

28

9.

Alsancak Yeşilova SK

19

7

5

7

29

35

-6

26

10.

Esentepe KKSK

18

5

5

8

23

28

-5

20

11.

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

19

6

2

11

27

38

-11

20

12.

Gönyeli SK

19

5

2

12

29

46

-17

17

13.

Karşıyaka SK

19

5

2

12

20

49

-29

17

14.

Göçmenköy İYSK

18

3

7

8

22

33

-11

16

15.

DND L. Gençler Birliği SK

19

3

4

12

14

30

-16

13

16.

Yenicami AK

19

2

2

15

21

42

-21

8