Gönyeli’de araç çarpması sonucu yaşamını yitiren Hüseyin Ulu, bu yıl trafikte can veren 8’inci yaya oldu.

2024’te yaya geçidi kullanan, kaldırımda yürüyen hatta sahil kenarında bankta oturan kişiler bile hayatını kaybetti.

Trafikte hayatını kaybedenlerin sayısı, daha yıl tamamlanmadan 49’a ulaşırken, bunların 8’inin yaya olması, tehlikenin araç dışındakiler için de ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi. KKTC’de 1 Ocak-23 Aralık arasında ölümle neticelenen 46 trafik kazası oldu. Bu kazalarda hayatını kaybeden kişi sayısı 49’u buldu. Önceki akşam Gönyeli’de karşıya geçmeye çalıştığı sırada araç çarpması sonucu yaşamını yitiren Alayköylü Hüseyin Ulu, bu yıl trafikte kaybettiğimiz 8’inci yaya olarak kayıtlara geçti. Yaya ölümlerindeki artış, altyapı yetersizliğiyle kural tanımazlığın acı bir sonucu olarak öne çıktı.

46 yaşındaki Hüseyin Ulu’nun yaşamını yitirmesi, kazanın olduğu yeri iyi bilen vatandaşlar arasında infiale yol açtı. Vatandaşlar “zifiri karanlık” olarak nitelendirdikleri yolda lambaların aylardır yanmadığını belirtip, aynı bölgede daha önce de yaya ölümüyle sonuçlanan kazalar meydana geldiğini anımsattı. Gönyeli’yi ikiye ayıran işlek yolda, yayaların güvenli bir şekilde karşıya geçmesini sağlayacak yeterli düzenlemelerin yapılmaması da yıllardır eleştiri konusu olmayı sürdürüyor. Karanlık caddeler, kaldırımsız yol kenarları, araçlar tarafından işgal edilen kaldırımlar ve yetersiz yaya geçitleri ülkenin her yerinde ciddi bir sorun haline dönüştü.

KURBANLARIN ÇOĞU GENÇ

Çatalköy’de yaya geçidindeki 3 gence süratle çarpan araç, 19 yaşındaki Soukaina Kirba’nın ölümüne yol açmıştı. Bu kazada da bölgenin karanlık olması tepkilere neden olmuştu. Yıl içinde meydana gelen bir başka vahim olayda, Girne trafiğinde “makas atarak” ilerleyen sürücü, kaldırımda yürüyen gençleri biçmiş ve 22 yaşındaki Cihan Yüksel’in ölümüne sebebiyet vermişti. Sorunun vardığı boyutları gösteren bir başka sarsıcı olayda 26 yaşındaki Naveed Akbar, Gemikonağı’nda sahilde bankta oturduğu sırada, alkollü sürücünün kurbanı olmuştu. Gazimağusa’da ise 17 yaşındaki Aytekin Yücel araç altında kalarak yaşamını yitirmişti.