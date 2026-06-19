Lefkoşa’da meydana gelen “uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan isminin baş harfleri H.Y., D.Ö.G. ve M.B. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, uyuşturucu suçlarından meseleleri bulunan D.Ö.G. ile M.B.’nin Metehan Sınır Kapısı’na giderken araçlarının durduğunu, araçtan inen bir kişinin yaya olarak Güney Kıbrıs’a geçtiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, güneye geçen şahsın H.Y. olduğunun belirlendiğini, ülkeye dönüşünde sınır kapısında durdurularak üzerinde arama yapıldığını kaydetti. Yapılan aramada H.Y.’nin üzerinde yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirten polis, zanlının ifadesinde D.Ö.G. ile M.B.’nin yönlendirmesiyle Güney Kıbrıs’a giderek 60 euro karşılığında 4 gram uyuşturucu satın aldığını söylediğini aktardı.

Polis, H.Y.’nin ayrıca 1 ve 3 Haziran tarihlerinde de yine D.Ö.G. ile M.B.’nin yönlendirmesiyle Güney Kıbrıs’a giderek 30 euro karşılığında 2 gram uyuşturucu aldığını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Bu ifadelerin ardından D.Ö.G. ile M.B.’nin Millet Bahçesi yakınlarında tespit edilerek tutuklandığını belirten polis, zanlıların bugüne kadar üç kez mahkemeye çıkarıldığını ve toplam 11 gün ek tutukluluk süresi alındığını söyledi.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, sabıkası bulunmayan H.Y.’nin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis, D.Ö.G. ile M.B.’nin ise 9 Ağustos 2025 tarihinde silah ve üç ayrı tür uyuşturucu maddeyle yakalandıklarını, 25 Ağustos 2025 tarihinde teminatla serbest bırakıldıklarını ve bir yıl dolmadan yeniden benzer suçlarla mahkemeye çıktıklarını belirterek tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek D.Ö.G. ile M.B.’nin bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Mahkeme ayrıca H.Y.’nin 30 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 700’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkışının yasaklanması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.