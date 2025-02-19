Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda gece yarısı meydana gelen trafik kazasında, 32 yaşındaki Buğra Kılıç hayatını kaybetti.

Buğra Kılıç önceki gece saat 00.30'da Çanakkale Göleti yakınlarında çift şeritli yolda yaya olarak bulunduğu sırada kimliği meçhul bir sürücü yönetimindeki aracın çarpması sonucunda yan şeride savruldu. Yolun içinde yatan Kılıç'a daha sonra VJ 904 plakalı araçla dikkatsizce seyreden 28 yaşındaki Berkan Lisani çarptı. Kaza sonucu Kılıç olay yerinde yaşamını yitirdi.

Lisani'yi tutuklayan polisin kaza mahallinden kaçan kimliği meçhul sürücü ve araba plakasının tespitine ilişkin soruşturması devam ediyor.

Buğra Kılıç’a çarpıp kaçan aracın gümüş renkte Toyota marka bir araç olduğu öğrenildi.

Öte yandan Buğra Kılıç’a çarpıp kaçan şahsı her yerde arayan polis , aynı güzergahta VJ 904 plakalı aracıyla dikkatsizce seyreden ve yol içerisinde yatan Buğra Kılıç’a çarpan diğer sürücü 28 yaşındaki Berkcan Lisani ’yi tutukladı .