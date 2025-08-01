KKTC’ye bir şahsı vurmaya gelen tetikçi 23 yaşındaki turist Yunus Emre Karakoç tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 30 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.00 raddelerinde alınan bilgi üzerine KKTC’de turist olarak bulunan Yunus Emre Karakoç’un henüz tespit edilemeyen Türkiye'de kalmakta olan bir şahıs ile Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süper Market’te bulunan çiğ köfteciyi kurşunlamak amacıyla plan yapıp ağır bir suç işlemek kastıyla gizli ittifak kurduklarını söyledi.

Polis, alınan ihbar üzerine zanlının aynı gün tespit edilerek, tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde gizli ittifak suçunu kabul ettiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini kaydeden polis, ayrıca zanlının KKTC'de bağlantıya geçtiği herhangi birinin olup olmadığı hakkında soruşturma yapılması gerektiğini belirterek, 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını emretti.