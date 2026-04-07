Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Akademisyeni Dr. Yezdan Çağlar, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle yayınladığı mesajda ülkedeki sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

Özellikle sosyal sınıf farklılıklarının sağlık alanında eşitsizliğe neden olduğunu vurgulayan Dr. Yezdan Çağlar, söz konusu bu kesim için kapsayıcı ve hakkaniyetli politikaların yaratılması gerektiğini söyledi.

Dr. Çağlar “Bu doğrultuda birinci basamak sağlık hizmetlerini sağlamlaştırarak topluma yönelik uygulamaların genişletilmesi gerekmektedir” dedi.

Dr. Yezdan Çağlar’ın Dünya Sağlık Günü nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle:

“Dünya Sağlık Örgütü’nün 1948 yılındaki kuruluşunu simgeleyen 7 Nisan, her yıl evrensel sağlık bilincini artırmak amacıyla “Dünya Sağlık Günü” olarak kutlanmaktadır. Aynı yıl Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlık “yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil; fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hâli” olarak tanımlanmıştır. Bu tanım günümüzde hâlen sağlık politikalarının temeli konumundadır.

Dünya Sağlık Günü sadece bilinçlendirme günü olmamakla birlikte, evrensel boyutta sağlık bilincinin artırılması, öncelikli sağlık sorunlarının vurgulanması ve sağlık politikalarına rehberlik edilmesi amacı taşımaktadır.

Sağlık sistemleri günümüzde, kronik hastalık yükünün artması, yaşlanmakta olan nüfus, çevresel tehditler, değişen iklim koşulları ve dünya çapında salgın tehditleri gibi çeşitli sorunlarla karşı karşıyadır. Bu bağlamda, sağlık hizmetlerinin sadece tedavi edici değil, koruyucu ve geliştirici yönlerinin desteklenmesi önem teşkil etmektedir. Sağlık alanında erken teşhis, risk yönetimi ve sağlıklı yaşam bilincinin desteklenmesi sürdürülebilir halk sağlığı stratejilerinin temelini inşa etmektedir.

Günümüzün başlıca halk sağlığı sorunlarından bir tanesi ise sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizliktir. Özellikle sosyal sınıf farklılıkları sağlık alanında eşitsizliğe neden olmaktadır. Dezavantajlı gruplar olarak nitelendirilen bu kitle için kapsayıcı ve hakkaniyetli politikaların yaratılması oldukça önem arz etmektedir. Bu doğrultuda birinci basamak sağlık hizmetlerini sağlamlaştırarak topluma yönelik uygulamaların genişletilmesi gerekmektedir. Bunun yanında, sağlık okuryazarlığının artırılması temel öncelik olmalıdır.

Ayrıca, dünya genelinde artan dijital dönüşüm ve sağlık teknolojilerindeki ilerlemeler, sağlık hizmetlerinin uygulanmasında önemli imkânlar sağlamaktadır. Hızla ilerleyen bu değişim ise etik ilkeler doğrultusunda, veri gizliliği ve hasta mahremiyeti önemsenerek erişim zorluğu yaratılmayacak bir biçimde organize edilmelidir.

Bir sağlık yöneticisi ve aynı zamanda akademisyen olarak, insan merkezli sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesinin yaşam kalitesi ve geleceği bakımından önemli olduğunu düşünmekteyim. Sağlığın kişisel bir sorumluluk olmanın ilerisinde sosyal bir değer olduğu farkındalığıyla, tüm ilgili kişilerin koordinasyonu içinde faaliyet gösterdiği kapsamlı bir bakış açısı kabul edilmelidir.

Bu önemli gün sayesinde, öncelikle sağlık alanında hizmet verenler olmak üzere halk sağlığına destek sunan tüm ilgili kişilerin Dünya Sağlık Günü’nü kutlar, sağlıklı bir toplumun sürdürülebilmesi için sorumluluk bilinciyle hareket etmenin önemini bir kez daha öne çıkarıyorum.”