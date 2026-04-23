Kamu Çalışanları Birliği Sendikası (Bir-Sen), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun hayat pahalılığı ödemelerine ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, sendikaların hedef gösterilmesini kabul etmediklerini duyurdu.

Nihan Arifoğlu Güneyli Bir-Sen Kurucu Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, hayat pahalılığının yalnızca yüzde 50’sinin ödenmesi yönündeki önerinin sendikalardan geldiği iddiasını reddederek, “Emekçinin alın teri üzerinden pazarlık yapılmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Krizin emekçinin sırtına yüklenmeye çalışıldığını ileri süren Güneyli, maaşların bir lütuf değil, kazanılmış hak olduğu vurguladı.

Bir-Sen'in, kamu çalışanları ve özel sektör emekçilerinin haklarını savunmaya devam edeceğini belirten Güneyli açıklamasında, “Hayat pahalılığı hakkının bir kuruşunu dahi kimseye emanet etmiyoruz” ifadelerine yer verdi.