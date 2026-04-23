Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, 23 Nisan’ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda egemenliğin ve milli birliğin sembolü olduğunu belirterek, tüm çocukların bayramını kutladı.

Gardiyanoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini bir günde değil, geçmişten gelen azim ve kararlılıkla kazandığını ifade etti.

Gardiyanoğlu, “Egemenlik, atalarımızın verdiği mücadeleyle şekillenen bir değerdir. Bugünün çocukları, bu mirası koruyarak geleceğe taşıyacak olan nesildir,” dedi. Anavatan Türkiye ile birlik ve beraberliğin her zaman sürdüğünü belirten Gardiyanoğlu, “Acıda, sevinçte, bayramda tek yüreğiz,” ifadelerini kullandı.

Mesajında, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele ruhuna da değinen Gardiyanoğlu, bu ruhun geçmişten bugüne taşınan bir güç olduğunu söyleyerek, “Milli mücadele, sadece bir tarih değil, aynı zamanda bir kimliktir" dedi. Gardiyanoğlu, genç nesillere bu bilinci aktarmanın önemini vurguladı.

Gardiyanoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara verdiği değeri hatırlatarak, “Denktaş ve Atatürk’ün çizdiği yolda, çocuklarımızın özgür, güçlü ve bilinçli bireyler olarak yetişmesi en büyük hedefimizdir” dedi.