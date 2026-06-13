Hükümet, yıllardır tebliğ edilemeyen trafik cezalarının yarattığı mağduriyetleri gidermek amacıyla yeni bir yasal düzenleme hazırladı.

Hazırlanan yasa tasarısına göre, 1 Ocak 2019 ile 30 Haziran 2027 tarihleri arasında sabit hız tespit kameraları tarafından tespit edilen trafik ihlallerine ceza puanı uygulanmayacak. Bu düzenleme yalnızca puan cezalarını kapsıyor; para cezaları ise yürürlükte kalmaya devam edecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, özellikle tebligat sistemindeki aksaklıklar nedeniyle birçok sürücünün yıllarca haberi olmadan ceza puanı biriktirdiğini belirtti. Bazı sürücülere aynı anda 7-8 trafik cezası tebliğ edildiğini, bunun sonucunda da toplu puan yüklemesi nedeniyle ehliyetlerine el konulduğunu ifade etti. Vatandaşların, cezaların zamanında bildirilmemesi nedeniyle aynı ihlalleri tekrarladıklarını ve bu durumun mağduriyet yarattığını savunduğunu aktardı.

Sorunun temelinde, sabit radarlar tarafından kesilen cezaların tebligat sürecinde yaşanan sıkıntılar bulunuyor. Özellikle kiralık araçlar, Güney Kıbrıs plakalı araçlar ve adres bilgilerindeki eksiklikler nedeniyle çok sayıda cezanın yıllarca sürücülere ulaştırılamadığı belirtildi. Arıklı, 2018 yılından itibaren biriken çok sayıda tebliğ edilmemiş ceza bulunduğunu söyledi.

Mevcut sistemde radar cezalarının polis tarafından elle sisteme işlendiğini ve bu işle ilgilenen yalnızca iki personel bulunduğunu belirten Arıklı, yapay zekâ destekli kameraların yaygınlaşmasıyla iş yükünün ciddi şekilde arttığını kaydetti.

Öte yandan son günlerde kamuoyunda tartışma yaratan bazı yapay zekâ destekli hız kameralarının kaldırılması konusunda da açıklama yapan Arıklı, söz konusu cihazların sistemden çıkarılmadığını, yalnızca bakım ve servis amacıyla geçici olarak söküldüğünü söyledi.