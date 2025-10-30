Geçitkale Havaalanı yakınlarında 29 Ekim 2019 tarihinde eğitim uçuşu sırasında yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden deneyimli pilot Serkan Özcezarlı ölümünün altıncı yılında unutulmadı.

İki çocuk babası Özcezarlı, 6 yıl önce aynı uçakta meslektaşı Hakan Çetinkaya ile birlikte hayatını kaybetmişti.

Tüm ülkenin yasa boğulduğu kazada deneyimli pilot Serkan Özcezarlı, 1 Kasım tarihinde düzenlenen törenle Cihangir Mezarlığında defnedilmişti. Özcezarlı’nın eşi Aysan Özcezarlı yaptığı paylaşımda eşi ile ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Mavinin sevdalısı. Bir sen vardın bana yakın, şimdi bir ben kaldım bana yakın”