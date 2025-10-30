Geçitkale Havaalanı yakınlarında 29 Ekim 2019 tarihinde eğitim uçuşu sırasında yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden deneyimli pilot Serkan Özcezarlı ölümünün altıncı yılında unutulmadı.

Hala Sultan İlahiyat Koleji velilerinden Mağusa’ya yeni ilahiyat koleji çağrısı
Hala Sultan İlahiyat Koleji velilerinden Mağusa’ya yeni ilahiyat koleji çağrısı
İçeriği Görüntüle

İki çocuk babası Özcezarlı, 6 yıl önce aynı uçakta meslektaşı Hakan Çetinkaya ile birlikte hayatını kaybetmişti.

Tüm ülkenin yasa boğulduğu kazada deneyimli pilot Serkan Özcezarlı, 1 Kasım tarihinde düzenlenen törenle Cihangir Mezarlığında defnedilmişti. Özcezarlı’nın eşi Aysan Özcezarlı yaptığı paylaşımda eşi ile ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Mavinin sevdalısı. Bir sen vardın bana yakın, şimdi bir ben kaldım bana yakın”