Eski Mağusa- Lefkoşa yolunda 2023 yılının Ocak ayında kendisine otobüs çarpması sonucu yaşama veda eden Mehmet Raif Koçak'ın annesi Şerife Koçak, oğlunun 20. yaş gününde duygusal bir paylaşımda bulundu, oğlu için 'adalet' istedi.

Sosyal medya hesabından oğlu Mehmet Raif Koçak'a duyduğu özlemi dile getiren Şerife Koçak, oğlu için adalet istedi.

20 Ocak 2023 tarihinde kendisine otobüs çarpan Mehmet Raif Koçak kazada ağır yaralanmış, yaşam mücadelesini 28 Ocak 2023 tarihinde kaybetmişti.

Acılı annenin paylaşımı şöyle:

"Mehmedim can parçam ilmek ilmek büyüttük seni yakışıklım sana bakmaya kıyamıyordum merhametli oğlum sen öyle güzel bir çocuktun herkesin yardımına koşardın herkesin Sevgilisiydin bu gün 20 yaşında bir genç olacaktın insan hayatını hiçe sayan ihmalkar yalancı bir şoför yüzünden 18..yaş gününde seni toprağa verdik

18 .yaş günün için çok planların planlarımız vardı o kadar çok istemiştin ki 18 yaşına girmeyi tam da o gün hayattan koparıldın diş doktoru olacaktın yarım kaldı, liseyi bile bitirtmediler

Her gün kahroluyorum inanamıyorum belki rüyaydı diye uyanıyorum odana koşuyorum jönce ilahi adalete havale ediyorum katilini çektiğim acıların yarısını çekesin bana yeter ben doğum gününde evladımı toprağa koydum

Sonra adalet diyorum pırıl pırıl bir gencin hayatı gitti en ağır cezayı istiyorum yargıdan"