Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde uyuşturucu alma, verme, tasarrufu ve suç gelirinin aklanmasını önleme yasasına aykırı davranış suçlarından yargılanan Sudanlı Gasim Tarig Mohammedali Ahmed bir yıl altı ay hapse mahkum edilirken, ondan dört gram uyuşturucu alan ev arkadaşı Ahmed Atif Khalil Farah denetimli serbestlikten yararlandırıldı.

Kararı okuyan Yargıç Füsun Cemaller, sanık Gasim Tarig Mohammedali Ahmed’in ınstagram aracılığıyla bir şahıstan 200 euro karşılığında temin ettiği 25 gram uyuşturucu maddeyi alıp, tasarruf ettikten sonra 4 gramını ev arkadaşına 2 bin liraya satarak, suç geliri temin ettiğini kaydetti.

Yargıç, el geçirilen maddenin en az zararlı tür olduğunu, miktarın külliyatlı olmadığını, ancak azımsanmayacağını, sanığın oldukça genç ve hayat tecrübesinden yoksun olduğunu belirterek, tüm hususları lehine değerlendirdiklerini belirtti.

Yargıç, sanığı bir yıl altı ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Yargıç, sanıktan 4 gram uyuşturucu alan Ahmed Atif Khalil Farah’ın ise denetimli serbestlik yasasından yararlanma talebini uygun bulduklarını açıkladı. Yargıç, denetimli serbestlikten yararlanacak olan sanığın bağımlılık durumuyla ilgili raporun mahkemeye sunulmasına emir verdi. Raporun sunulmasının ardından denetimli serbestlik süresinin tayin edileceği belirtildi.