Gönyeli’de meydana gelen ikametgahtan sirkat suçundan tutuklanan Bülent Çolak dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 17-21.10.2025 tarihleri arasında Gönyeli’de bir eve elektrik işleri yapmaya giden zanlının ikametgahın çocuk odasında bulunan dolap üzerindeki kutu içerisindeki 1 adet Osmanlı tuğralı 22 ayar altın kolye, 25 adet yarım cumhuriyet altınından oluşan altın bilezik, 1 adet alyans yüzük, bir adet 22 ayar altın bilezik ve 1 adet 22 ayar kaburga model altın yüzüğü çaldığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının çaldığı 2 adet yüzüğü Gönyeli’de faaliyet gösteren bir kuyumcuya 43 bin 500 TL’ye sattığını belirtti. Polis, zanlının aracında yapılan aramada çalıntı Osmanlı tuğralı 22 ayar altın kolye, 25 adet yarım cumhuriyet altınından oluşan altın bilezik ve bir adet yüzük, 2 adet yüzük satışından elde ettiği 350 sterlin ve 11 bin TL Para bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının televizyon ve ayakkabı sirkatı, kadına şiddet, vahim zarar ve darp suçlarından askıda ve yargıda davaları olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 1 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.