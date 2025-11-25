Son dönemlerde ülkemizde artan tehdit ve kurşunlama olaylarına şimdi de kundaklama eklendi. Girne'de dün sabaha yakın Girne Oto Galeri isimli işyerinde iki araç kundaklandı.

Dün sabah saat 03.00 sıralarında Semih Sancar Caddesi’nde faaliyet gösteren Girne Oto Galeri’nin ön kısmında park halinde bulunun iki aracın üzerine, yanıcı madde dökülüp ateşe verildi. Lüks araçları ateşe verip kaçan zanlılar, olaydan iki saat sonra Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandı.

Meselede zanlı olarak görülen 18 yaşındaki Mehmet Gürler, 18 yaşındaki Muhammed Talha Kömür, 18 yaşındaki Mehmet Efe Kilimci ve 19 yaşındaki Selahattin Pancar tutuklandı. “Casperlar Çetesi” üyesi olduğu bildirilen zanlıların bir süredir galeriyi tehdit ettiği açıklandı.

Öte yandan zanlıların ülkeye 22 Kasım'da giriş yaptığı belirlendi.

Polisin kısa sürede olayı aydınlatması ve faillerini yakalaması ise takdir topladı.