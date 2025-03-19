Yeni Erenköy'de akşam saatlerinde meydana gelen ölümlü kazanın ardından bir ölümlü kaza da Girne'de meydana geldi. Kaza sonucunda bir yaya hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 21.50 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde, Miraç GENÇ (E-29), yönetimindeki VD 737 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Ogün ALDEMİR (E-48)'e çarpması sonucunda yaşandı.

Kaza sonucu yaya Ogün ALDEMİR kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma kapsamında VD 737 plakalı araç sürücüsü Miraç GENÇ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmekte.