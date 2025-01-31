Ülkede geçen hafta yapılan sebze-meyve analizlerinde ithal armut ile yerli salatalık, patlıcan ve mandora mandalinada ya limit üstü ya da tavsiye dışı bitki koruma kalıntısına rastlandı.

“Maaşım 141 bin TL” “Maaşım 141 bin TL”

Tarım Dairesi’nin 24-30 Ocak tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre, analiz edilen ithal 33 üründen 2’si, yerli 31 üründen 3’ü temiz çıkmadı.

İthal edilen Non Foods’ a ait armut ile REE Tic. Cahide Kılıç’ a ait deveci armudunda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden imha edildi.

Gazimağusa’da Hasan Pazar’ın yetiştirdiği salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü; Bostancı’da Yoran Tarım’ın yetiştirdiği patlıcan ile Yeşilyurt’ta Menteş Dalga’nın yetiştirdiği Mandora mandalinada limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.

31 Ocak 2025 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
Non Foods İthal Cennet Meyvesi Temiz
Non Foods İthal Armut Kirli
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Granny S. Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
Bekir Cura İthal Elma Starking Temiz
Bekir Cura İthal Armut S.M Temiz
Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz
REE Tic. Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz
REE Tic. Cahide Kılıç İthal Armut Deveci Kirli
REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma Golden Temiz
M.Hacı Ali Ltd. İthal Soya Fasülyesi Küspesi Temiz
Holly Grains Trd. Ltd. İthal Mısır Yemlik Temiz
Nej Grain Ltd. İthal Soya Fasülyesi Küspesi Temiz
TÜK İthal Arpa Yemlik Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Gala Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
SVS Tic Ltd Şti. İthal Elma Starking Temiz
SVS Tic Ltd Şti. İthal Elma Golden Temiz
SVS Tic Ltd Şti. İthal Elma Granny S. Temiz
Engin Değirmenci İthal Elma Golden Temiz
Engin Değirmenci İthal Armut S.M Temiz
Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Elma Starking Temiz
Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma Granny S. Temiz
REE Tic. Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz
REE Tic. Cahide Kılıç İthal Armut Deveci Temiz
SVS Tic Ltd Şti. İthal Cennet Meyvesi Temiz
SVS Tic Ltd Şti. İthal Elma Starking Temiz
SVS Tic Ltd Şti. İthal Elma Golden Temiz
Holly Grains Trd. Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
Gürsen Kabaran Yeşilırmak Çilek Temiz
Caner Luman Yeşilırmak Çilek Temiz
İbrahim Kaygül Yeşilırmak Çilek Temiz
Hasan Yılmaz Yeşilırmak Çilek Temiz
Hasan Pazar Gazimağusa Hıyar Kirli
Nebahat Tez Gazimağusa Domates Temiz
Hürü Şeker Gazimağusa Domates Temiz
Mustafa Çetin Gazimağusa Domates Temiz
Hasan Pazar Gazimağusa Domates Temiz
Halit Aydıç Bostancı Marul Temiz
Abdullah İşkey Bostancı Domates Temiz
Yoran Tarım Bostancı Patlıcan Kirli
Yoran Tarım Bostancı Maydanoz Temiz
Halit Aydıç Bostancı Ispanak Temiz
Halit Aydıç Bostancı Bezelye Temiz
Faruk Özenli Yeşilyurt Mandora Mandarin Temiz
Hasine Karadayı Doğancı Mandora Mandarin Temiz
Mehmet Ekenleroğlu Akdoğan Enginar Temiz
Mehmet Ekenleroğlu Akdoğan Enginar Temiz
Mustafa Karagözlü Yıldırım Çilek Temiz
Aytaç Yeğen Akova Domates Temiz
Aytaç Yeğen Akova Domates Temiz
Musa Kasap Doğancı W. Murcot Mandarin Temiz
Cahit Sergil Cengizköy Mandora Mandarin Temiz
Menteş Dalga Yeşilyurt Mandora Mandarin Kirli
Yıltaç Mükellef Yeşilyurt Mandora Mandarin Temiz
Osman Eser Yeşilyurt Mandora Mandarin Temiz
Şener Şemet Yeşilyurt Mandora Mandarin Temiz
Mustafa Eser Yeşilyurt Mandora Mandarin Temiz
Ahmet Zengin Yeşilyurt Mandora Mandarin Temiz
Seydali Gürkan Güzelyurt Mandora Mandarin Temiz