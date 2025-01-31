Ülkede geçen hafta yapılan sebze-meyve analizlerinde ithal armut ile yerli salatalık, patlıcan ve mandora mandalinada ya limit üstü ya da tavsiye dışı bitki koruma kalıntısına rastlandı.
Tarım Dairesi’nin 24-30 Ocak tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre, analiz edilen ithal 33 üründen 2’si, yerli 31 üründen 3’ü temiz çıkmadı.
İthal edilen Non Foods’ a ait armut ile REE Tic. Cahide Kılıç’ a ait deveci armudunda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden imha edildi.
Gazimağusa’da Hasan Pazar’ın yetiştirdiği salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü; Bostancı’da Yoran Tarım’ın yetiştirdiği patlıcan ile Yeşilyurt’ta Menteş Dalga’nın yetiştirdiği Mandora mandalinada limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.
|31 Ocak 2025 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|Non Foods
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|Non Foods
|İthal
|Armut
|Kirli
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Granny S.
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|Bekir Cura
|İthal
|Elma Starking
|Temiz
|Bekir Cura
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Bekir Cura
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Armut Deveci
|Kirli
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|M.Hacı Ali Ltd.
|İthal
|Soya Fasülyesi Küspesi
|Temiz
|Holly Grains Trd. Ltd.
|İthal
|Mısır Yemlik
|Temiz
|Nej Grain Ltd.
|İthal
|Soya Fasülyesi Küspesi
|Temiz
|TÜK
|İthal
|Arpa Yemlik
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Gala
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|SVS Tic Ltd Şti.
|İthal
|Elma Starking
|Temiz
|SVS Tic Ltd Şti.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|SVS Tic Ltd Şti.
|İthal
|Elma Granny S.
|Temiz
|Engin Değirmenci
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Engin Değirmenci
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Halil Kasap Paz. Ltd.
|İthal
|Elma Starking
|Temiz
|Halil Kasap Paz. Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|Halil Kasap Paz. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Granny S.
|Temiz
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|SVS Tic Ltd Şti.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|SVS Tic Ltd Şti.
|İthal
|Elma Starking
|Temiz
|SVS Tic Ltd Şti.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Holly Grains Trd. Ltd.
|İthal
|Ayçiçek Küsbesi
|Temiz
|Gürsen Kabaran
|Yeşilırmak
|Çilek
|Temiz
|Caner Luman
|Yeşilırmak
|Çilek
|Temiz
|İbrahim Kaygül
|Yeşilırmak
|Çilek
|Temiz
|Hasan Yılmaz
|Yeşilırmak
|Çilek
|Temiz
|Hasan Pazar
|Gazimağusa
|Hıyar
|Kirli
|Nebahat Tez
|Gazimağusa
|Domates
|Temiz
|Hürü Şeker
|Gazimağusa
|Domates
|Temiz
|Mustafa Çetin
|Gazimağusa
|Domates
|Temiz
|Hasan Pazar
|Gazimağusa
|Domates
|Temiz
|Halit Aydıç
|Bostancı
|Marul
|Temiz
|Abdullah İşkey
|Bostancı
|Domates
|Temiz
|Yoran Tarım
|Bostancı
|Patlıcan
|Kirli
|Yoran Tarım
|Bostancı
|Maydanoz
|Temiz
|Halit Aydıç
|Bostancı
|Ispanak
|Temiz
|Halit Aydıç
|Bostancı
|Bezelye
|Temiz
|Faruk Özenli
|Yeşilyurt
|Mandora Mandarin
|Temiz
|Hasine Karadayı
|Doğancı
|Mandora Mandarin
|Temiz
|Mehmet Ekenleroğlu
|Akdoğan
|Enginar
|Temiz
|Mehmet Ekenleroğlu
|Akdoğan
|Enginar
|Temiz
|Mustafa Karagözlü
|Yıldırım
|Çilek
|Temiz
|Aytaç Yeğen
|Akova
|Domates
|Temiz
|Aytaç Yeğen
|Akova
|Domates
|Temiz
|Musa Kasap
|Doğancı
|W. Murcot Mandarin
|Temiz
|Cahit Sergil
|Cengizköy
|Mandora Mandarin
|Temiz
|Menteş Dalga
|Yeşilyurt
|Mandora Mandarin
|Kirli
|Yıltaç Mükellef
|Yeşilyurt
|Mandora Mandarin
|Temiz
|Osman Eser
|Yeşilyurt
|Mandora Mandarin
|Temiz
|Şener Şemet
|Yeşilyurt
|Mandora Mandarin
|Temiz
|Mustafa Eser
|Yeşilyurt
|Mandora Mandarin
|Temiz
|Ahmet Zengin
|Yeşilyurt
|Mandora Mandarin
|Temiz
|Seydali Gürkan
|Güzelyurt
|Mandora Mandarin
|Temiz