Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa’nın Devpa bölgesinden bazı vatandaşlarımız ülkede herkesin kafasına göre hareket etmeyi alışkanlık haline getirdiğini ifade ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Devpa bölgesi sakini vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen aracın yaklaşık 1 haftadır Devpa Market önündeki anayol üzerindeki kaldırımda park edilmiş halde olduğunu ve üzerinde de ‘Satılık’ yazısı bulunduğunu söylediler.

Vatandaşlar, kaldırım üzerinde park edilmiş bu aracın neden belediye zabıtaları tarafından ceza kesilerek kaldırım üzerinden neden çekilmediğini sorguladı.

Vatandaşlarımız, kendilerinin beş dakika bir kaldırım üzerine park edecek olsalar zabıtanın hemen ceza yazmak için koşarak arabalarının yanına geldiğini söyleyerek “Bu araç sahibinin ne torpili var ki de 1 haftadır kaldırımda park edilmiş halde duruyor” diyerek sitemlerini dile getirdiler.