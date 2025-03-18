Küçük kız çocuklarının okula başörtüsü ile gitmelerinin önünü açan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na, Türkiye’deki AKP medyasından övgü yağdı,

Ülkede infiale yol açan karar, geçtiğimiz hafta Eğitim Bakanlığı talebiyle Bakanlar Kurulu tarafından alınmış ve küçücük kız çocuklarının okullarda başörtüsü takmasının önü açılmıştı.

Siyaset, örgüt ve toplumun büyük kesiminden sert tepkiyle karşılanan karar sonrası, kararı kimin için aldığı ortada olan Çavuşoğlu’na Türkiye havuz medyasından övgü yağdı. Çavuşoğlu da kendi ülkesinde kendi medyasına ve toplumuna açıklama yapmazken, Türkiye havuz medyasına konuştu.

Çavuşoğlu, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, “Lise ve üniversitelerimizde başörtüsü sorunumuz yoktu. Almış olduğumuz bu kararla ortaokullarda uygulanan yasağı da bir anlamda aşmış olduk, hayırlı olsun” dedi.