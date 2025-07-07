Haftalık İtfaiye raporuna göre, 30 Haziran - 6 Temmuz tarihlerini kapsayan süre içerisindeki yangınlar sonucu 5.108.000 TL zarar oldu.

Raporda yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik tellerinin birbirine temas edip yere düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması, aracın motor bölümünde oluşan akaryakıt kaçağının sıcak aksamlara damlayıp alevlenmesi, gaz kaçağı ve çöplükte çıkan yangının kuru otlara sirayet etmesi olarak yer aldı.

“Özel Servis” olayları ise; yangına karşı tedbir alma, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, aracın motor bölümünde ve klima motoru içinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, kuyu içine düşen koyunun kurtarılması, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer aldı.