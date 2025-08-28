Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanında önceki gece 20.00 – 00.00 saatleri arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Gazimağusa’daki denetimler kapsamında ikamet izni olmayan 1 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda, 154’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli, 36’sı seyrüsefer ruhsatsız başta olmak üzere trafik suçlarını işleyen 270 sürücüye ceza kesildi. Kontrollerde ayrıca 2 araç trafikten men edildi.

Girne’de yapılan denetimlerde ikamet izinsiz 5 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 45’i yasal hız sınırı üzerinde süratli, 8’i alkollü içki tesiri altında, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 3’ü emniyet kemeri takmadan, 24’ü sigortasız araç kullanan, 1’i polisin dur emrine uymayan ve 167’si diğer trafik suçları işleyen 251 sürücü rapor edildi, 34 araç trafikten men edilirken 2 sürücü de tutuklandı.

Güzelyurt’taki denetimler kapsamında ülkede kaçak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, 122 sürücü hakkında cezai işleme gidildi.