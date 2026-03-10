Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde 25 gram hintkeneviri alma, tasarruf, 8 gram hintkeneviri verme ve KKTC’de izinsiz ikamet etme suçlarından yargılanan Stanley Izikuwcu Onyema hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Avukatı olmayan sanık, karar duruşmasında söz hakkı alarak, savunma yaptı. Sanık, pişman olduğunu, kirasını ödeyemediğini, maddi zorluklardan dolayı bu suçu işlediğini ifade etti.

Kararı okuyan Yargıç, 13 Kasım 2025 tarihinde sanığın Lefkoşa’daki evinde aramada 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ve 3 bin TL nakit para ele geçirildiğini söyledi. Yargıç, tutuklanan sanığın ifadesinde 10 Kasım 2025 tarihinde WhatsApp’tan iletişim kurduğu bir şahıs aracılığıyla Lefkoşa’da bir konumdan 30 paket olarak 25 gram uyuşturucu aldığını, 8 gramını satarak, 3 bin TL kazanç elde ettiğini açıkladı. Yargıç, sanığın uyuşturucu ticareti yapmasını aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç, uyuşturucunun külliyatlı miktarda olmamasın, en hafif türlerden olmasını, sanığın pişman olup, sabıkasız olmasını ise lehine değerlendiklerini belirtti. Yargıç, sanığı 1 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.