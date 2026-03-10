Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Vasileios Karypıdıs dün mahkemeye çıkarıldı. Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis mahkemede olguları aktardı.

Polis, 3 Mart 2026 tarihinde saat 20:24'te kullanımında bulunan araç ile Metehan Sınır Kapısı'na gelerek gerekli muhaceret işlemlerini yaptırdığını söyledi. Polis, zanlının KKTC’ye giriş yaptığını, saat aynı gün saat 20:37 raddelerinde gerekli muhaceret işlemlerini yaptırmadan Metehan’dan çıkış yaparak 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ederek Yetkili Makamlardan izin almaksızın KKTC topraklarını terk ettiğini kaydetti. Polis, zanlının 8 Mart 2026 tarihinde 08.45 raddelerinde KKTC'ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.