Karpaz–Gazimağusa ana yolunda dün sabah meydana gelen trafik kazası ucuzat atlatıldı.
Kaza saat 06.30 sıralarında, Karpaz-Gazimağusa Anayolu’nun 13-14’üncü kilometrelerinde Kalecik ile Ergazi çemberleri arasında meydana geldi.
43 yaşındaki Oğuz Bozat, yönetimindeki ZY 288 plakalı TIR araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolundan solundan dışarıya çıktı ve tekrar yola girmek istediği sırada sol yan kısmı üzerine devrildi.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.