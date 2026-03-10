Lefkoşa’da temizlik için gittiği evlerden yüklü miktarda para ve değerli ziynet eşyaları çalan Maysa Baganjova hakkındaki dava karara bağlandı.

Kararı okuyan Yargıç Gülay Uğur, sanığın 19 Mart-29 Nisan tarihleri arasında Hamitköy’de çalıştığı evde çelik kasadan 12 bin sterlin, 3 bin 500 euro, 4 bin dolar ve 415 bin TL değerinde altın çaldığını söyledi.

Yargıç, sanığın çaldığı altınları bir kuyumcuya 325 bin TL karşılığında sattığını, parayı lüks zevkleri için harcadığını belirtti.

Yargıç, sanığın 10 Ekim 2024 tarihinden tutuklandığı 7 Mayıs 2025’e kadar ülkede kaçak yaşadığını ve izinsiz çalıştığını belirtti. Sanığın hesaplarının incelendiğini kaydeden yargıç gelirinin çok üzerinde harcamalar yaptığının görüldüğünü ifade etti. Yargıç, sanığın çalışma için geldiği bir ülkede kaçak duruma düştüğünü ve bu durumdayken ciddi suçlar işlediğini belirtti.

Tüm olguları değerlendirdiklerini kaydeden Yargıç, sanığı 4 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.