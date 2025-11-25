Kuzey Kıbrıs’ta silahlı saldırılar, gece yarısı yapılan uyarı ateşleri, çetelerin faaliyetleri ve sahte hatlardan yönlendirilen tehdit mesajları ülkenin gündeminden düşmeyen bir güvenlik krizine dönüştü.

KKTC’de son dönemde giderek tırmanan ve farklı alanlara yayılan ölüm tehditlerine bir yenisi daha eklendi. Özür Gazete Genel Yayın Yönetmeni Pınar Barut ile ailesi, kimliği belirsiz kişiler tarafından ağır ifadelerle ölümle tehdit edildi.

Barut’a gönderilen mesajlarda, kendisinin “yakılacağı”, eşine ve aile üyelerine “Filistinli ailelerin yaşadığı acının yaşatılacağı” ifade edildi.

Tehdit içerikli mesajlarda, aile bireylerinin isimleri ve çocukların okullarına ilişkin bilgiler kullanılarak Barut’un evi ve iş yerinin aynı anda kundaklanacağı ileri sürüldü. Ayrıca Barut’un eşinin aracında hedef alınacağı yönünde ifadeler yer aldı.

Gönderilen mesajlarda, “kelle başı 1’er milyon dolar cezanız var” denilerek para talep edildiği, ödeme için iki günlük süre tanındığı belirtildi. Sürenin dolması halinde “kurşunların konuşacağı” yönünde tehditler yapıldığı ifade edildi.

Özgür Gazete’de yer alan bilgilere göre, söz konusu mesajlar ABD bağlantılı olduğu değerlendirilen sahte SIM kartlar üzerinden gönderildi. Bu nedenle polis ve güvenlik birimlerinin teknik takip gerçekleştiremediği kaydedildi.

GAZETECİLER EYLEM YAPIYOR

Öte yandan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), gazetecilere yönelik tehditleri bugün Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) ile birlikte Polis Genel Müdürlüğü önünde protesto edecek.

Gazeteciler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs’ta bir gazeteci daha ölümle tehdit edilmiştir” denilerek, Özgür Gazete Genel Yayın Yönetmeni Pınar Barut’a gönderilen mesajlarda hem kendisinin hem de ailesinin açıkça tehdit edildiği, mesajlarda Barut’un sahibi olduğu gazeteye, kendisine ve ailesine zarar verileceği yönünde ifadeler bulunduğu belirtildi.

Kuzey Kıbrıs’ta giderek artan tehditler ve şiddet olaylarının, toplumun tamamını endişeye sürüklediği belirtilen açıklamada, gazetecileri hedef alan her saldırının, yalnızca gazetecilere değil toplumun haber alma hakkına yönelmiş bir saldırı olduğu kaydedildi. Açıklamada, tüm ilgili ve yetkili makamlara, ülkenin bir “tetikçi cennetine” dönüşmesine izin veren bu tehlikeli gidişatı durdurma, failleri tespit etme ve gazetecilerin güvenliğini sağlamak için derhal harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Basın-Sen’in bugün saat 11.00’de Polis Genel Müdürlüğü önünde yaşanan olayları protesto edeceği bildirildi.