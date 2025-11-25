Bugün 25 Kasım ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’

KKTC’de kadın ile şiddet kelimesi hala yan yana yazılıyor, birlikte telaffuz ediliyor. Ülkede kadına şiddet hız kesmiyor. Resmi makamların verileri korkunç gerçeğin altını çiziyor.

Verilere göre ülkede, her üç kadından biri ev içi fiziksel şiddete maruz kalıyor.

Sadece 2024 yılında polis kayıtlarına bin yirmi dört şikâyet geçti.

Öte yandan 25 Kasım Organizasyon Komitesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bugün yürüyüş düzenleyecek.

Saat 18.00'de, Yenikent’te bulunan Mor Çember’den başlayarak, Cumhuriyet Meclisi’ne yürünecek.

25 Kasım Organizasyon Komitesi temsilcilerinden oluşan bir grup dün KTAMS 50. Yıl Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında, yürüyüşe katılım çağrısında bulundu.

Komite adına ilk sözü Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Cansu N. Nazlı alarak, bu yılki 25 Kasım yürüyüşünün gericilikle mücadele temasıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Yönetim Kurulu üyesi Misli Çağansoy ise konuşmasında, ülkedeki toplumsal ve yapısal değişiklik adımlarından birinin de eğitimde disiplin tüzüğü olduğunu kaydederek, disiplin tüzüğünün aslında kız çocuklarına psikolojik ve fiziksel anlamda yapılan şiddetin farklı bir boyutu olduğunu savundu. Toplum mühendisliğinin önüne geçmek adına mücadelelerinin her zaman devam edeceğini söyleyen Çağansoy, “Kız çocuklarımıza her zaman sahip çıkacağız.” dedi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Toplumsal Cinsiyet Eşikliği Genel Sekreteri Ülfet Kral ise, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi konusunda gelmiş geçmiş hiçbir Çalışma ve Güvenlik Bakanı’nın adım atmadığını savunarak, bir tek Polis Teşkilatı’nda kadına şiddet biriminin çalıştığını kaydetti.

Geçen hafta ilgili birimi ziyaret ettiklerini kaydeden Kral, ziyarette, şimdiye kadar 850 civarında kadının şiddete maruz kaldıkları için burayı aradıkları bilgisini aldıklarını söyledi.

Öte yandan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Sinem Şığıt İkiz, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü: Görmezden Gelinen Gerçeklerle Yüzleşme Zamanı” başlıklı bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) tarafından yapılan araştırmaların, ülkede, her üç kadından birinin ev içi fiziksel şiddete maruz kaldığını gösterdiğini belirten İkiz, 2024 yılında polis kayıtlarına bin yirmi dört şikâyet geçtiğini kaydetti.

Şiddetin sadece fiziksel olmadığına işaret eden İkiz, “Psikolojik şiddet, kadınların yaşamlarında derin ve kalıcı izler bırakmaktadır. Psikolojik şiddet; sözlü hakaret, aşağılama, sürekli kontrol, tehdit, izolasyon gibi davranış biçimleriyle kadınların ruh sağlığını, özgüvenini ve toplumsal hayata katılımını zedelemektedir” dedi.

Şiddetin sıradanlaştığı ve tehlikeli boyutlara ulaştığını da belirten İkiz, sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar, trafikte ve günlük yaşamda karşılaşılan şiddet sahnelerinin yalnızca kadınlara yöneltilen bir sorun olmaktan çıkarak, toplumsal bir davranış biçimine dönüştüğüne dikkat çekti.