Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin Kuzey sahil şeridi yerleşim yerlerinden olan Tatlısu’da uzun zamandır eksikliği hissedilen Sağlık Ocağı’ndaki doktor hizmeti için Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılıyor.

Bu konuda Tatlısu Belediyesi Başkanı Hayri Orcan dün sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda bu gelişmeyi şöyle paylaştı:

“Uzun zamandır Doktor gelmeyen bölgemize Sağlık Bakanımız Hakan Dinçyürek’in bölgemizi ziyareti sonrası Belediyemiz ile işbirliği yapılarak Belediye Sağlık Ocağında Perşembe günleri Doktor hizmet vermeye başlayacaktır. İşbirliği için Sn Bakanımız Hakan Dinçyürek ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürümüz Vesile Erdoğan’a bölge halkı adına teşekkür ederiz.

Bölgemize hayırlı olsun…

Hep söylüyorum merkezi Hükümet ile Yerel yönetimler işbirliği yapması halinde Halkın yaşam ve hizmet kalitesi artar”