Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, dün Havalimanı’nda yurt dışından gelecek olan yakınlarını beklediği Havalimanı dışındaki bir mekanda içtiği fotoğraftaki kahve bardağını bizlere göndererek isyanını paylaştı.

“Burası Havalimanı dış mekanı. Havalimanı içi de değil, yolcu bekleyenlerin durak yaptığı bir mekan. Ve bu görüntüdeki kahve 300 TL. Emin olmak için iki defa sordum, üç yüz lira!!!” diyen vatandaşımız maliyeti 10 TL olmayan bir kahvenin nasıl bu paraya satıldığını sorguladı.

Vatandaşımız “Dünyanın çok yerini gezdim, böyle bir pervasızlık hiç görmedim... Bu alan bu yarım adacığın vizyonu, ilk intiba burada alınır. Bu şekilde mi ülkemize turist getirteceğiz” diyerek bu fahiş fiyatların neden önüne geçilemediğini sorguladı.