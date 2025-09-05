CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Avukat Murat Metin Hakkı’nın kelepçeli şekilde mahkemeye çıkarılmasına tepki gösterdi. Erhürman, bu uygulamanın ne anlaşılabilir ne de hukuken kabul edilebilir olduğunu belirterek, adil yargılanma ve masumiyet karinesi ilkelerinin herkes için geçerli olduğunu vurguladı.

Erhürman, çok kısa bir süre sonra teminatla serbest bırakılacağı bilinen ve dolayısıyla kaçma ihtimali bulunmayan bir avukatın kelepçelenmesinin, Kıbrıs Türk halkının hukukla olan ilişkisinde kabul edilemez bir durum olduğunu söyledi.

Yaptığı açıklamada temel ilkeleri sıralayan Erhürman, şunları kaydetti:

Kelepçe uygulaması hiçbir şekilde itibar zedeleme aracına dönüştürülmemelidir.

Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, vatandaş veya değil; adil yargılanma ilkeleri herkes için eksiksiz uygulanmalıdır.

Masumiyet karinesi evrensel bir insan hakkıdır ve hiç kimse, mahkeme kararıyla suçluluğu kanıtlanana kadar suçlu muamelesi göremez.

Tutuklama bir ceza değil, tedbirdir; yargısız cezalandırmaya dönüştürülemez.

Hukuka değil, siyasi mülahazalara dayalı kararlar verildiği izleniminin yaratılması toplum açısından son derece tehlikelidir.

Erhürman, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğünün Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmez olduğunun altını çizerek, “Bu ülkede herkes kimliğine, mesleğine, uyruğuna, etnik kökenine veya doğum yerine bakılmaksızın eşit şekilde hukukun koruması altındadır”