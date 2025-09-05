Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, bir avukatın teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarılması sırasında kelepçe takılmasıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Özerdağ, mahkemeye çıkarılacak kişilere zorunlu haller bulunmadıkça kelepçe takılmasının evrensel hukuk ilkelerine aykırı olduğunu vurguladı.

Özerdağ’ın açıklaması şöyle:

“Bir avukatın mahkemeye teminata bağlanmak maksadıyla çıkartılması esnasında kelepçe takılması bu konudaki evrensel ilkelere uygun olmadığı gibi bu konuda yıllardır birçok kişinin yaşamış olduğu mağduriyetin devam ettiğini ve halen uygulamada bir istikrar bulunmadığını göstermektedir. Mahkemeye çıkarılacak kişilere zorunlu durumlar bulunmadıkça kelepçe takılmaması ve hangi durumlarda kelepçe takılması gerektiği ile ilgili masumiyet karinesi gözönünde bulundurularak açık ve şeffaf kuralların ivedilikle hayata geçirilmesi mahkeme olarak beklentimiz olduğunu ifade ederiz.”