Beş Kıbrıslı Rum’un “askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla yargılandıkları davadan beraat etmesinin ardından açıklama yapan CTP Milletvekili Asım Akansoy, kararın sevindirici olduğunu ancak sürecin kendisinin “adalet açısından büyük bir utanç” oluşturduğunu söyledi.

Mahkeme sürecinde eksik tahkikat, çelişkili ifadeler ve suçlamalarla ilgisi bulunmayan dosyaların ortaya çıktığına dikkat çeken Akansoy, “Bu beş kişi açıkça bir komploya maruz kalmıştır. Bu gerçeği görmezden gelmek, yalnızca mağdurları değil, devlet olmanın sorumluluğunu da inkâr etmek olur” dedi.

Akansoy, dürüst insanların haksız yere uzun süre tutuklu kalmasının “bir hukuk ayıbı” olduğunu belirterek, bunun yalnızca bireyleri değil, adalet sistemini ve dolayısıyla devletin güvenilirliğini de zedelediğini vurguladı.

Akansoy, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için hükümet edenlerin ve devlet kurumlarını yönetenlerin adaletin evrensel ilkelerine bağlı kalması gerektiğini söyledi.