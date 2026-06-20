Çin’in Kunshan kentinde bulunan ve şekli nedeniyle "Kunshan Piramidi" olarak adlandırılan 18 katlı apartman binası, farklı mimari tasarımıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 20.000 kişilik kovan benzeri yapılar, içinden tren geçen binalar ve üst geçit ortasındaki konutlar gibi sıra dışı projelere ev sahipliği yapan ülkede, bu yapı da en çok ziyaret edilen noktalar arasında yer alıyor.

Huaqiao bölgesinde yer alan ve 2013 yılında tamamlanan projenin tasarımı, mimarlık firması Masters’ Architectural Office tarafından gerçekleştirildi. Firmanın, binayı tasarlarken geleneksel Çin pirinç teraslarından ilham aldığı belirtildi. Klasik piramit yapılarından farklı olarak binanın iki dış duvarı dikey yükselirken, diğer iki duvarı 45 derecelik açıyla eğimli bir şekilde basamaklı olarak aşağı iniyor.

Yapılan teknik incelemelere göre, binanın basamaklı tasarımı eğimli tarafta yer alan her bir daireye geniş bir teras alanı sağlıyor. Bununla birlikte, yapının geometrik şekli bazı pratik işletim zorluklarını da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, binanın özgün formunun iç mekanlardaki havalandırma ve doğal ışıklandırma süreçlerini zorlaştırdığını, ayrıca karmaşık mimari yapının yangın güvenliği standartları üzerinde olumsuz etkileri bulunduğunu kaydetti.