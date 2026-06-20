İngiltere'nin Cambridgeshire bölgesine bağlı Huntingdon kasabasındaki Johnsons of Old Hurst Hayvanat Bahçesi'nde, 3 yaşındaki bir çocuğun timsah kafesine fırlatılmasıyla yürekler ağıza geldi.

Bir saldırgan tarafından tarafından timsahların bulunduğu alana fırlatılan 3 yaşındaki çocuk, 55 yaşındaki hayvanat bahçesi görevlisi Tracey Johnson'ın tehlikeyi göze alarak kafese atlaması ve çocuğu çıkarmasıyla kurtarıldı.

Saat 13.30 sıralarında gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Cambridge'deki Addenbrooke’s Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuğun perşembe gecesi itibarıyla durumunun kritik ancak stabil olduğu açıklandı.

Cambridgeshire Polis Teşkilatından Dedektif Müfettiş Verity McCann, olay hakkında soruşturma başlatıldığını ve incelemelerin sürdüğünü belirterek, uzman ekiplerin aileye destek sağladığını ifade etti.