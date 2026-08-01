Fransa vatandaşı 19 yaşındaki Didier Gaspard Owen Maximilien, öğrenci olarak bulunduğu Singapur'da yaptığı paylaşım nedeniyle mahkemeyle karşı karşıya kaldı.

Maximilien, bir portakal suyu otomatındaki pipeti yalayarak geri yerine koyduğu anları kaydederek görüntüleri, "şehir güvenli değil" notuyla paylaştı.

Videoya gelen büyük tepkilerin ardından, Maximilien'a "kamu için zararlı davranış" suçlamasıyla dava açıldı.

Maximilien, 600 Singapur doları (465 dolar) ceza alırken avukatları, gencin yaptıklarından pişman olduğunu söyledi.